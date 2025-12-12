Gazzetta dello Sport | Conte e la Champions destino ancora aperto | il Napoli è padrone del suo cammino
Il cammino del Napoli in Champions League rimane incerto, con il futuro ancora da definire. Conte e la squadra affrontano le prossime sfide determinanti per il proseguimento della competizione. La squadra partenopea ha il controllo del proprio destino, con possibilità di continuare a scrivere la propria storia europea.
"> Tutto è ancora aperto. Con un vantaggio non banale: il Napoli è artefice del proprio destino. Lo scenario Champions, dopo Lisbona, resta nelle mani di Antonio Conte e della sua squadra, a patto però che anche in Europa gli azzurri tornino a essere il Napoli vero. Convinto, feroce, con l’elmetto in testa. Lo scrive Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, analizzando una situazione di classifica che, pur complessa, lascia spiragli concreti. La prossima sfida in casa del Copenaghen, il 20 gennaio, ha il sapore di uno spareggio playoff. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Premiato ai Gazzetta Sport Awards il capitano dell'Inter Lautaro Martinez ha parlato della corsa scudetto e dei nuovi compagni d'attacco. - facebook.com Vai su Facebook
? Dalle difficoltà iniziali ai trionfi europei. David Luiz nell’ultima intervista alla Gazzetta dello Sport, ha raccontato il suo percorso con Sarri: metodi duri, momenti complicati, ma alla fine un rapporto speciale… coronato dalla vittoria dell’Europa League. 1/4 Vai su X
Gazzetta dello Sport: “Mourinho domina Conte: Napoli travolto e ora rischia i playoff” - LISBONA — Nel suo approfondimento per la Gazzetta dello Sport, Sebastiano Vernazza racconta una delle notti più difficili dell’era Conte: un Benfica- Secondo napolipiu.com
Gazzetta dello Sport: “Mourinho-Conte, la resa dei conti a Lisbona: storia di un duello infinito” - Non è un semplice incrocio di Champions, ma un nuovo capitolo della saga tra José Mourinho e Antonio Conte. napolipiu.com scrive
Perché l’Inter PERDE sempre con le BIG? Sfatiamo i TABÙ della Serie A… | Tutti Teorici (OnlyFanta)