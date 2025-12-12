Gazzetta dello Sport | Conte e la Champions destino ancora aperto | il Napoli è padrone del suo cammino

Il cammino del Napoli in Champions League rimane incerto, con il futuro ancora da definire. Conte e la squadra affrontano le prossime sfide determinanti per il proseguimento della competizione. La squadra partenopea ha il controllo del proprio destino, con possibilità di continuare a scrivere la propria storia europea.

Tutto è ancora aperto. Con un vantaggio non banale: il Napoli è artefice del proprio destino. Lo scenario Champions, dopo Lisbona, resta nelle mani di Antonio Conte e della sua squadra, a patto però che anche in Europa gli azzurri tornino a essere il Napoli vero. Convinto, feroce, con l'elmetto in testa. Lo scrive Vincenzo D'Angelo sulla Gazzetta dello Sport, analizzando una situazione di classifica che, pur complessa, lascia spiragli concreti. La prossima sfida in casa del Copenaghen, il 20 gennaio, ha il sapore di uno spareggio playoff.