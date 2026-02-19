Imprese Brava Innovation Hub lancia l’open call per startup e Pmi femminili

Brava Innovation Hub ha avviato un'open call per startup e PMI guidate da donne, causando un vero stimolo nel settore. L'iniziativa mira a sostenere progetti innovativi e femminili, offrendo supporto pratico e risorse concrete. Sono invitate a partecipare le imprese che vogliono sviluppare nuove idee e ampliare il proprio network. L’obiettivo è aiutare le aziende a crescere e consolidarsi sul mercato. Le candidature sono aperte fino alla fine del mese, con la possibilità di accedere a un percorso di mentoring e finanziamenti.

È aperta l' open call di Brava Innovation Hub, programma di accelerazione dedicato a startup, micro e piccole imprese a leadership femminile. L'iniziativa è promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e realizzata da Invitalia in collaborazione con Tree S.r.l. (gruppo Opinno Italy), Fabrick S.p.A. e SheTech ETS. Il programma si inserisce nel Programma Imprenditoria Femminile, finanziato con risorse del PNRR – Next Generation EU e gestito da Invitalia, con l'obiettivo di promuovere la cultura imprenditoriale tra le donne e rafforzarne la presenza nel mondo del lavoro e dell'impresa, in particolare nei settori scientifici e tecnologici.