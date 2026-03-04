Cybersecurity open call per le Pmi | contributi fino a 30mila euro

È stata pubblicata un'apertura di bandi rivolta alle piccole e medie imprese europee nel settore della cybersecurity. Il progetto, denominato Secure–Strengthening EU SMEs Cyber Resilience, è coordinato da un'agenzia europea e prevede contributi fino a 30.000 euro per le aziende che intendono migliorare la propria sicurezza digitale. La selezione si rivolge alle imprese che vogliono rafforzare la loro protezione contro le minacce informatiche.

Il progetto europeo Secure– Strengthening EU SMEs Cyber Resilience – coordinato dalla Agenzia per la cybersicurezza nazionale italiana (ACN) e finanziato nell'ambito del programma Digital Europe – ha lanciato un'Open Call di finanziamento a cascata dedicato alle micro, piccole e medie imprese.