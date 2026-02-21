Contratto metalmeccanici in Abruzzo voto record per il rinnovo | aumenti fino a 205 euro e nuove tutele

In Abruzzo, molti lavoratori dei metalmeccanici hanno partecipato alle votazioni per il rinnovo del contratto collettivo, approvando in massa l'accordo del 22 novembre 2025. La forte adesione ha portato a un risultato di consenso elevato, con aumenti salariali fino a 205 euro e nuove garanzie. La partecipazione ha superato le aspettative, dimostrando l'interesse dei dipendenti per le novità contrattuali. La consultazione si è svolta nelle aziende della regione.

Il contratto, scaduto il 30 giugno 2024, è rimasto fermo per 17 mesi, un periodo segnato da 40 ore di sciopero in tutta Italia Straordinaria partecipazione e consenso in Abruzzo per l’ipotesi di accordo sul rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale dei Metalmeccanici, sottoscritta il 22 novembre 2025 da Fim, Fiom e Uilm con Federmeccanica-Assistal. A sottolinearlo è la Fiom Cgil Abruzzo Molise, che parla di un risultato politico e sindacale di grande rilievo. Il contratto, scaduto il 30 giugno 2024, è rimasto fermo per 17 mesi, un periodo segnato da 40 ore di sciopero in tutta Italia. Mobilitazioni che, secondo il sindacato, sono state decisive anche per riconquistare il tavolo di trattativa, dopo la presentazione di una contro-piattaforma che metteva in discussione l’impianto stesso del CCNL. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Biellese: 2000 metalmeccanici verso un rinnovo contrattuale con aumenti fino a 205 euro e nuove tutele.

