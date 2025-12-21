Le recenti analisi sulle ferite di Chiara Poggi suggeriscono l'ipotesi che l'evento fatale possa essersi verificato durante il suo spostamento sulle scale, dopo un primo colpo al piano terra. Questa ricostruzione potrebbe portare a escludere Stasi dalla scena del crimine, modificando così il quadro investigativo e le responsabilità attribuite. Perché le nuove analisi sulle ferite di Chiara Poggi potrebbero escludere Stasi dalla scena del crimine.

La Procura di Pavia starebbe valutando l'ipotesi che Chiara Poggi potrebbe essere stata colpita al piano terra una prima volta, ma il colpo fatale sarebbe arrivato quando era già sulle scale. Se così fosse, le indagini potrebbero cambiare l'ora del delitto e quindi escludere Alberto Stasi dalla scena del crimine. 🔗 Leggi su Fanpage.it

