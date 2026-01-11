Delitto di Garlasco Andrea Sempio a Verissimo racconta la sua verità
Andrea Sempio, protagonista del delitto di Garlasco, interviene per la prima volta a Verissimo, offrendo la sua versione dei fatti. L’intervista, condotta da Silvia Toffanin, rappresenta un’occasione per ascoltare direttamente dalla sua voce i dettagli della vicenda. Un racconto che si inserisce nel contesto di un caso ancora oggetto di attenzione e di riflessione pubblica.
Delitto di Garlasco, Andrea Sempio arriva a Verissimo per la prima volta e racconta la sua verità. Andrea Sempio per la prima volta è stato ospite a Verissimo nel salotto televisivo di Silvia Toffanin. A distanza di anni dal delitto di Garlasco, l'Italia continua a restare col fiato sospeso nell'attesa di scoprire l'assassino che il 13 agosto del 2007 ha ucciso Chiara Poggi. Sempio é entrato in studio in punta di piedi, con quell'aria che hanno le persone che hanno imparato a convivere con uno sguardo addosso che non si spegne mai. L'amico di vecchia data di Marco Poggi, nonché fratello della vittima è finito nel registro degli indagati lo scorso marzo 2025.
Delitto di Garlasco, nel 2026 ci sarà una verità definitiva? Le accuse a Sempio e il possibile processo basato sul Dna. Tutto quello che sappiamo sulla morte di Chiara Poggi; Garlasco, la posizione di Andrea Sempio sempre più difficile. Cade il presunto movente di Stasi; Andrea Sempio a Verissimo: l'ospitata che riaccende il dibattito sul delitto di Garlasco; Andrea Sempio spiega il video sul pc di Chiara in cui compare anche lui: Non è stato girato da Marco Poggi.
