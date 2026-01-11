Delitto di Garlasco Andrea Sempio a Verissimo racconta la sua verità

Andrea Sempio, protagonista del delitto di Garlasco, interviene per la prima volta a Verissimo, offrendo la sua versione dei fatti. L’intervista, condotta da Silvia Toffanin, rappresenta un’occasione per ascoltare direttamente dalla sua voce i dettagli della vicenda. Un racconto che si inserisce nel contesto di un caso ancora oggetto di attenzione e di riflessione pubblica.

Delitto di Garlasco, Andrea Sempio arriva a Verissimo per la prima volta e racconta la sua verità. Andrea Sempio per la prima volta è stato ospite a Verissimo nel salotto televisivo di Silvia Toffanin. A distanza di anni dal delitto di Garlasco, l’Italia continua a restare col fiato sospeso nell’attesa di scoprire l’assassino che il 13 agosto del 2007 ha ucciso Chiara Poggi. Sempio é entrato in studio in punta di piedi, con quell’aria che hanno le persone che hanno imparato a convivere con uno sguardo addosso che non si spegne mai. L’amico di vecchia data di Marco Poggi, nonché fratello della vittima è finito nel registro degli indagati lo scorso marzo 2025. 🔗 Leggi su 361magazine.com

