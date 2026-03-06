Gare pubbliche tempo di bilanci per la Stazione unica della Provincia | superati i 75 milioni di appalti

A quasi quattro anni dalla sua creazione, la Stazione unica appaltante della Provincia di Rimini ha annunciato di aver gestito oltre 75 milioni di euro in gare pubbliche. La struttura si è occupata di coordinare e supervisionare gli appalti per gli enti locali del territorio, portando a termine numerose procedure di affidamento. Il bilancio delle attività svolte viene ora presentato per analizzare i risultati conseguiti.

Il presidente Sadegholvaad: "Un modello che rafforza l'azione amministrativa e aiuta i Comuni con meno risorse". Dal 2022 gestite gare per oltre 75 milioni A quasi quattro anni dalla sua istituzione, la Stazione unica appaltante della Provincia di Rimini fa il punto sulle attività svolte e sui risultati raggiunti a supporto degli enti locali del territorio. Il bilancio tracciato dal presidente della Provincia, Jamil Sadegholvad, evidenzia un modello organizzativo pensato per rendere più efficiente la gestione delle gare pubbliche, soprattutto a beneficio dei comuni di piccole e medie dimensioni. Dal 2022 la struttura ha gestito complessivamente 77 procedure di gara per un valore superiore ai 75 milioni di euro, molte delle quali legate all'attuazione dei progetti finanziati dal Pnrr.