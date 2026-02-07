La Provincia di Lecco si prende in mano gli appalti pubblici. Con la sua Stazione unica, gestisce gare per oltre 64 milioni di euro, ma non ci sono treni in movimento. La centrale di committenza coordina tutte le procedure per affidare lavori, servizi e forniture, tenendo sotto controllo ogni fase delle assegnazioni.

Una stazione unica. Non partono treni, ma appalti e soldi pubblici. È la Sua, la Stazione unica appaltante della Provincia di Lecco, la centrale di committenza per l’espletamento e la gestione di gare per l’affidamento di lavori, servizi e forniture. Serve non solo per gli appalti provinciali, anche per quelli comunali, tranne che di Lecco, e di altri enti pubblici. Molte realtà più piccole infatti non dispongono delle risorse umane e delle professionalità necessari per bandire e gestire alcune pratiche. Nel 2025 i funzionari della Sua di Lecco hanno bandito e appaltato 161 gare, di cui cui 111 per i Comuni aderenti e 50 riferite ad appalti della Provincia di Lecco: 78 per lavori, 58 per servizi, 18 per forniture, 7 per concessioni o project financing. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Appalti, Provincia in regia. Gare per 64 milioni di euro. La Stazione unica fa i conti

Approfondimenti su Provincia Lecco

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Provincia Lecco

Argomenti discussi: Appalti, Provincia in regia. Gare per 64 milioni di euro. La Stazione unica fa i conti.

Appalti, Provincia in regia. Gare per 64 milioni di euro. La Stazione unica fa i contiLecco, un servizio non solo per Villa Locatelli ma per più enti locali. Ad oggi gli uffici convenzionati sono settantacinque, tra cui Arpa Lombardia. msn.com

Appalti, tangenti e potere: la Cassazione respinge il ricorso della Procura. Ora si attende il rinvio a giudizio o… il solito finale “a tarallucci e vino” AGRIGENTO – Un altro passaggio chiave nella maxi inchiesta “Appalti e mazzette” scuote la provincia di facebook