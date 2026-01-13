Tempo di bilanci per Unica Reti | generati oltre 12 milioni di valore economico
Unica Reti ha raggiunto un valore economico superiore a 12 milioni di euro, risultato annunciato durante l’incontro pubblico di ieri a Cesenatico. L’evento, intitolato “Acque meteoriche Forlì-Cesena: dalla gestione integrata al potenziamento delle infrastrutture”, ha rappresentato un momento di analisi e confronto sulle strategie di gestione delle acque meteoriche nella regione, evidenziando i progressi e le sfide del settore infrastrutturale locale.
