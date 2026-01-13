Conte si becca due giornate quindi ci sarà allo Stadium per Juve-Napoli sarà fischiato?
Antonio Conte è stato sanzionato con una multa di 15 mila euro e due giornate di squalifica. Di conseguenza, non sarà presente allo stadio durante la partita tra Juventus e Napoli. La sua assenza potrebbe influire sull’atmosfera e sulle dinamiche del match, mentre resta da vedere se i tifosi esprimeranno il loro dissenso con fischi o altri comportamenti.
Alla fine Antonio Conte si è beccato due giornate di squalifica più 15mila euro di multa. Dovrebbe saltare Napoli-Parma di domani e Napoli-Sassuolo, per poi presentarsi in panchina contro la Juventus. Leggeremo il referto, intanto ci chiediamo: che cosa succederà quest’anno allo Stadium? Conte sarà fischiato? Il popolo juventino non ha dimenticato il tira e molla della scorsa estate anche se il tecnico salentino ha sempre negato qualsiasi trattativa col club bianconero. L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
