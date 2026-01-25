Dopo la vittoria della Juventus per 3-0 contro il Napoli, Antonio Conte ha commentato il match nel post partita, sottolineando l'importanza dell'onestà arbitrale e la volontà di migliorare. La sfida, disputata all’Allianz Stadium, ha visto i bianconeri dominare senza grandi rischi, mentre il Napoli di Spalletti ha faticato a impensierire la squadra di Conte, che si conferma in buona forma.

Mai scesi realmente in campo. Il Napoli di Antonio Conte non impensierisce mai veramente la Juventus dell'ex Spalletti, che passa 3-0 all'Allianz Stadium. Neanche l'esordio di Giovane e il rientro di Lukaku dopo l'infortunio hanno risvegliato un Napoli falcidiato dalla stanchezza e dagli infortuni. Queste le parole di Antonio Conte alla fine della partita ai microfoni di Sky: «L'impressione è che fin quando la partita è stata sull1-0 è stata equilibrata e poteva accadere qualcosa per raggiungere il pareggio. Dopo il secondo gol si sono aperti gli spazi. Complimenti a loro, ma anche ai miei ragazzi. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Juventus-Napoli 3-0, Conte nel post partita: «Rigore? Speriamo ci sia sempre onestà. Ci stiamo attrezzando per i miracoli»

Conte: “Napoli in mare aperto con onde alte, ma non si molla. Rigore su Hojlund? L’importante é che ci sia sempre onestà”Antonio Conte ha commentato la situazione del Napoli, paragonandola a un mare in tempesta.

Conte: «Il rigore? Mi auguro che ci sia sempre onestà, per un calcio pulito. Noi dalla barca non scendiamo, nemmeno in alto mare»L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha commentato l’importanza del rispetto e dell’onestà nel calcio.

