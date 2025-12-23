Progetto ' Scuole aperte' dalla Regione tante risorse in provincia di Forlì-Cesena | Strumenti nuovi per i ragazzi

“Nuovi strumenti per coltivare passioni e valorizzare i rapporti tra le persone”. Sono 22 i progetti che la Regione Emilia Romagna finanzierà con quasi 3 milioni di euro per atelier, laboratori, orientamento, esperienze. Si tratta di una misura finanziata dai Fondi europei della Regione. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Leggi anche: Progetto 'Scuole aperte', dalla Regione oltre 200 mila euro per Forlì. "Nuovi per coltivare passioni" Leggi anche: 'Scuole sicure', risorse anche a Forlì e a Cesena contro lo spaccio: "Alzare ulteriormente il livello di guardia" Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Pubblicato l’Avviso “Scuole aperte”: oltre 10 milioni di euro per spazi educativi più innovativi e inclusivi; Invito Regione: Scuola. Un nuovo modello educativo per l’Emilia-Romagna, grazie al progetto ‘Scuole aperte’ voluto dalla Regione. Conferenza stampa martedì 23 dicembre alle ore 12.30 con il presidente Michele de Pascale e l’assessora Isabella Conti; Contributi a 50 scuole sulle api sentinelle della natura; Interventi per la prevenzione del disagio giovanile in ambito scolastico – Regione Lazio Scadenza: 8 febbraio 2026. Progetto "Scuole aperte", rettifica - 93 del 18/04/2001 del Settore Istruzione che rettifica il precedente Decreto Dirigenziale n. regione.campania.it Scuole aperte, dalla Regione Calabria oltre 10 milioni per una didattica più inclusiva e innovativa - Gli interventi previsti riguardano l’acquisto di arredi e strumentazioni finalizzati a migliorare gli spazi scolastici ... reggiotv.it

Scuole aperte: nuovi spazi per una didattica innovativa e inclusiva - Il dipartimento Istruzione e pari opportunità della Regione Calabria ha pubblicato l’Avviso pubblico “Scuole aperte ... msn.com

Il progetto educativo israeliano Netaim è arrivato nelle scuole ebraiche in Italia, portando con sé energia, contenuti e un forte spirito di connessione. ( Gilat Makmel) - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.