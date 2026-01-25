gandolfi si ricandida alla guida della provincia di bergamo

Gandolfi si presenta nuovamente come candidato alla guida della Provincia di Bergamo, affrontando una sfida a due con Gafforelli. Il presidente uscente si impegna a continuare il lavoro svolto negli ultimi anni, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo dell’ente e promuovere lo sviluppo del territorio. Le elezioni rappresentano un momento importante per definire il futuro della Provincia e le sue priorità.

ELEZIONI. Per il presidente uscente sarà sfida a due con Gafforelli. «Pronto a portare avanti il lavoro di questi anni: ente tornato protagonista» Rotti gli indugi, il presidente uscente Pasquale Gandolfi andrà a caccia di riconferma alla presidenza della Provincia. L’annuncio arriva una settimana dopo l’ufficializzazione, dal lato centrodestra, della candidatura del sindaco di Romano di Lombardia Gianfranco Gafforelli, in quota Forza Italia. I «Democratici e civici per la Bergamasca», il gruppo di centrosinistra in Consiglio provinciale, hanno in agenda per mercoledì 28 gennaio un incontro aperto a tutti gli amministratori del territorio, e in quell’occasione Gandolfi porterà «la disponibilità» a candidarsi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Presidenza della Provincia di Bergamo: Gafforelli si ricandida per il centrodestraGiorgio Gafforelli, esponente di Forza Italia, si candida nuovamente alla presidenza della Provincia di Bergamo per il centrodestra.

