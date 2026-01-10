Taglio del nastro per Casa AdA | Un alloggio sereno e gratuito dedicato alle famiglie dei malati

È stato inaugurato “Casa AdA”, un alloggio gratuito e pensato per le famiglie dei pazienti in cura al Cnao, il Centro nazionale di adroterapia oncologica. Situata vicino alla struttura, questa iniziativa offre un ambiente sereno e accogliente, consentendo ai familiari di soggiornare durante il periodo delle cure. Un supporto importante che mira a facilitare il percorso di chi affronta una fase difficile, garantendo vicinanza e conforto.

Arrivano da tutto il mondo per sottoporsi alle cure del Cnao (Centro nazionale di adroterapia oncologica) che durano diverse settimane, e devono trovare una sistemazione. A queste famiglie si rivolge il progetto di hospitality "Casa AdA", un appartamento inaugurato ieri in via Scala 12. "L'idea di destinare gratis uno spazio dove alloggiare per tutto il tempo delle terapie – spiega Pamela Turchetti, presidente di Associazione Abbracci d'Amore – nasce da uno scambio con alcuni referenti di Fondazione Cnao che ci hanno presentato il problema delle famiglie con bambini oncologici in arrivo a Pavia.

