Provoca un tamponamento e scappa | identificato e denunciato il pirata della strada

Nella giornata del 9 gennaio 2026, a Montevarchi (Arezzo), la polizia locale ha identificato e denunciato un conducente coinvolto in un tamponamento che, successivamente, si è dato alla fuga. L'intervento delle forze dell'ordine ha permesso di ricostruire l’accaduto e di intervenire sul responsabile, garantendo il rispetto delle norme e la tutela delle parti coinvolte.

Montevarchi (Arezzo), 9 gennaio 2026 – Individuato e denunciato dalla polizia locale un pirata della strada che nei giorni scorsi a Montevarchi (Arezzo) si era allontanato dopo un tamponamento. La vittima dell'incidente, si spiega in una nota del Comune, aveva denunciato l'accaduto anche tramite i social, chiedendo aiuto per rintracciare la persona che si era data alla fuga dopo l'incidente. Il pirata, dopo essersi inizialmente reso disponibile a chiamare i soccorsi, si era allontanato dal luogo dell'incidente lasciando l'automobilista solo e sofferente per un forte colpo di frusta, costringendolo a contattare autonomamente il 118 e i vigili urbani.

