Ragazzo rapinato e picchiato in strada | identificato e denunciato minorenne

Un minorenne è stato identificato e denunciato dalla polizia di Pavia per aver tentato una rapina e aggredito un coetaneo, causando lesioni e minacce gravi. L'episodio si è verificato giovedì 11 dicembre in viale Gorizia, e le autorità hanno avviato le indagini per fare luce sull'accaduto.

Pavia, 16 dicembre 2025 - Tentata rapina e minacce gravi. Sono le accuse contestate a un ragazzo, ancora minorenne, identificato dalla polizia e deferito in stato di libertà per una violenta aggressione avvenuta la scorsa settimana, nel pomeriggio di giovedì 11 dicembre, in viale Gorizia a Pavia, ai danni di un altro minorenne. Intervento e soccorso. La vittima era stata soccorsa in strada da un passante, che lo aveva notato con il volto insaguinato e che chiedeva aiuto, facendo arrivare sul posto una Volante della polizia. "Nonostante l'accaduto - riferisce la nota diramata dalla Questura oggi, martedì 16 dicembre - il ragazzo era lucido e ha raccontato di essere stato aggredito da un giovane, descritto sommariamente come extracomunitario di circa 18 anni, che aveva t entato di sottrargli il portafoglio ". Ilgiorno.it

