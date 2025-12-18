Saluti romani per Ramelli legale | Difficile immaginare stessero ricostituendo il Partito Fascista

La recente sentenza della Corte d’Appello di Milano ha confermato le condanne per 13 militanti di estrema destra, riconoscendo il loro saluto romano durante una commemorazione. Ramelli, giovane vittima del passato, resta al centro di un episodio che riaccende il dibattito sulla memoria storica e i simboli dell’estrema destra in Italia. Un episodio che solleva interrogativi sulla percezione e l’uso di simboli controversi nel contesto attuale.

La quarta sezione penale della Corte d’Appello di Milano ha confermato le condanne a quattro mesi per i 13 militanti di estrema destra che fecero il saluto romano alla commemorazione del 29 aprile 2018 per Sergio Ramelli, il giovane del Fronte della Gioventù ucciso da Avanguardia Operaia nel 1975. Il reato contestato è di manifestazione fascista. “Una condanna che non ci si aspettava, perché la Cassazione a sezioni unite aveva detto che bisognava che ci fosse il pericolo concreto di una ricostituzione del Partito Nazionale Fascista”, ha detto l’avvocato difensore Luca Procaccini. “Stiamo parlando delle stesse cose che succedono dal 1976, cioè 50 anni precisi, per cui questo pericolo francamente è difficile da immaginare, non fosse altro perché sono 50 anni che si ripete questa manifestazione e solo negli ultimi dieci anni si è sollevato il problema”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

