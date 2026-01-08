Ad Avellino la Giornata Nazionale Antiracket 2026 | una sfida che continua

Il 9 gennaio 2026, ad Avellino, si svolgerà la Giornata Nazionale Antiracket 2026, un’occasione per riflettere sull’importanza della legalità e della tutela delle imprese. L’evento si terrà nella Sala Blu del Carcere Borbonico, un luogo simbolo delle sfide affrontate e delle speranze di un percorso verso una comunità più sicura e resistente alla criminalità.

Ad Avellino, il 9 gennaio 2026, si tornerà a parlare di racket e usura. Lo si farà senza clamori, nella Sala Blu del Carcere Borbonico, un luogo che porta con sé la memoria delle difficoltà e dei sacrifici.L'appuntamento è quello della Giornata Nazionale Antiracket, promossa da SOS Impresa e.

