Ad Avellino nasce Il Cantiere Creativo | un percorso formativo per giovani tra radici territoriali e nuove competenze

Da avellinotoday.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

"Il Cantiere Creativo" nasce da un'idea della Diocesi di Avellino e della Caritas diocesana di Avellino con il supporto dei ragazzi del Progetto Policoro Il progetto nasce con l’obiettivo di offrire ai partecipanti strumenti concreti per leggere il presente e immaginare il futuro, partendo da una consapevolezza profonda del contesto in cui vivono. Non un semplice ciclo di incontri, ma un vero e proprio percorso di accompagnamento che mette al centro le persone, le loro competenze, spesso non pienamente riconosciute, e la possibilità di trasformarle in progettualità spendibili nel mondo del lavoro, del terzo settore e dell’imprenditorialità sociale.🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Avellino Cantiere

VIII edizione del Premio “Storie di alternanza e competenze”: un’occasione unica per mettere in risalto le competenze acquisite e il valore formativo del percorso in alternanza

Porti, nasce il percorso verso l’Hub Formativo dei Porti di Roma e del Lazio

Porti annuncia la nascita dell’Hub Formativo dei Porti di Roma e del Lazio, un progetto volto a favorire la formazione e il rilancio delle competenze nel settore portuale, crocieristico e della blue economy.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Avellino Cantiere

Argomenti discussi: Nasce ad Avellino la sezione provinciale dell’Associazione Nazionale Commissariato Militare; Nasce ad Avellino la sezione provinciale dell’Associazione Nazionale Commissariato Militare; Radici che legano, destini che uniscono, sapori che restano al Maeba di Ariano Irpino; Inclusione e lavoro, ad Atripalda nasce il primo Bar Solidale per giovani con disabilità.

ad avellino nasce ilAvellino: nasce il cantiere creativo, un percorso formativo per i giovaniRadici nel territorio, sguardo al futuro, un nuovo progetto formativo e laboratoriale ... msn.com

ad avellino nasce ilAvellino, nasce il Cantiere creativoIl Cantiere Creativo nasce da un’idea della Diocesi di Avellino e della Caritas diocesana di Avellino con il supporto dei ragazzi del Progetto Policoro per accompagnare i giovani verso percorsi di ... irpinia24.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.