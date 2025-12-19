Classificazione comuni montani la contrarietà dell' Unione Comuni Mugello
Le tensioni esplodono nell’Unione Montana del Mugello in seguito alla proposta di classificazione dei comuni montani secondo la legge 131/2025. Il presidente e la giunta si scagliano contro un sistema che, con parametri rigidi, rischia di relegare molte realtà a uno status inferiore. La questione suscita forte preoccupazione e opposizione, evidenziando il malcontento di un territorio che si sente penalizzato da criteri troppo stringenti e poco rappresentativi.
Firenze, 18 dicembre 2025 – “Altro che comuni di serie A e di serie B, qui finiamo per essere trattati da serie C o D!”, sbottano il presidente e la giunta dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello c he si dichiarano fortemente contrari al nuovo sistema di classificazione montana, ossia la legge 1312025 che introduce parametri ‘rigidi’ (altitudine e pendenza) per classificare i Comuni ‘montani’. La trattazione del provvedimento in Conferenza Unificata Stato-Regioni è prevista oggi. Come già dichiarato da Anci Toscana, anche per l’Unione Montana dei Comuni del Mugello i criteri adottati per la classificazione dei Comuni montani inciderebbero negativamente sull’assegnazione delle risorse della nuova legge sulla montagna e altre forme di sostegno, penalizzando così i comuni sulla dorsale appenninica e conseguentemente i cittadini. 🔗 Leggi su Lanazione.it
