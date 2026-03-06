I Carabinieri di Avellino hanno arrestato un uomo di 37 anni, destinatario di un’ordinanza di esecuzione pena emessa dall’Autorità Giudiziaria. L’arresto è avvenuto durante un servizio di controllo sul territorio nei territori irpini. L’uomo è stato condotto in caserma e poi portato in carcere. L’operazione si inserisce in un’attività di monitoraggio di reati di furto e rapina nella zona.

I Carabinieri della Stazione di Avellino hanno tratto in arresto un 37enne del posto, destinatario di un ordine di esecuzione pena emesso dall’Autorità Giudiziaria. L’uomo deve espiare la pena di quattro anni e quattro mesi di reclusione per i reati di furto e rapina, commessi in Avellino e provincia. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato associato alla Casa Circondariale di Bellizzi Irpino. L’attività rientra nell’ambito dei servizi di controllo del territorio svolti dall’Arma dei Carabinieri, finalizzati alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. VIDEO Rapine a distributori di carburante e negozi, cinque persone arrestate. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Furto e rapina nei territori irpini: i Carabinieri arrestano un 37enne

