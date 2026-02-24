Baiano AV | Rapina Furto e Resistenza a PU – I Carabinieri arrestano un 45enne

Un uomo di 45 anni è stato arrestato dai Carabinieri a Baiano, dopo essere stato rintracciato per aver commesso rapina, furto e aver opposto resistenza alle forze dell’ordine. La sua condanna definitiva ha portato all’arresto e al trasferimento nel carcere di Avellino. La polizia ha agito prontamente per assicurarlo alla giustizia, intervenendo dopo verifiche sul suo passato criminale. L’operazione ha evitato che l’uomo proseguisse attività illegali nella zona.

Condanna definitiva per rapina, furto e resistenza a pubblico ufficiale: l’uomo è stato rintracciato dai Carabinieri e trasferito nel carcere di Avellino.. Carabinieri della Stazione di Baiano hanno arrestato un 45enne del posto, destinatario di un ordine di esecuzione pena. Il provvedimento restrittivo, a seguito della condanna definitiva a 3anni e 5 mesi è stato emesso dall’Autorità Giudiziaria per i reati di “ rapina”, “ furto ” e “ resistenza a pubblico ufficiale ” commessi in Napoli e Benevento tra il 2023 e il 2025. Terminate le formalità di rito, il predetto è stato tradotto presso la casa circondariale di Avellino. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Montoro (AV): furto aggravato e porto abusivo di armi – I Carabinieri arrestano un 48enneQuesta mattina i Carabinieri di Montoro hanno arrestato un uomo di 48 anni, accusato di furto aggravato e porto abusivo di armi.

Baiano (AV): I Carabinieri sequestrano un area abusiva non idonea al consumo di alimentiI Carabinieri di Baiano hanno sequestrato un’area abusiva e denunciato il titolare di un locale commerciale.