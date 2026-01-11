arrestato 37enne condannato per furto e rapina

Venerdì pomeriggio, a Cesenatico, i Carabinieri hanno fermato un’auto con a bordo un uomo e una donna che effettuava manovre sospette. Successivi controlli hanno portato all’arresto di un 37enne, condannato per furto e rapina. L’intervento si inserisce nelle attività di prevenzione e controllo sul territorio, volte a garantire la sicurezza cittadina e a contrastare i fenomeni di criminalità.

Venerdì pomeriggio una pattuglia di Carabinieri di Cesenatico ha notato in centro un’autovettura che effettuava manovre sospette, con a bordo un uomo e una donna. I militari hanno deciso di fermare il veicolo e procedere a un più accurato controllo. Nel corso dell’identificazione, è emerso che l’uomo, un 37enne di etnia rom, era ricercato poiché gravato da un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Rimini nel luglio 2024. Era stato condannato a scontare una condanna di tre anni, un mese e diciannove giorni di reclusione e al pagamento di una multa di mille euro, per aver commesso reati di ‘rapina aggravata’ e furto in abitazione, commessi a Rimini, nel marzo 2022. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

