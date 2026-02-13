California barca travolta dalle onde a Santa Cruz | il video dell' incidente
California, barca travolta dalle onde a Santa Cruz: il video dell'incidente Un uomo, Vince Tuzzi, stava riprendendo dei surfisti che cavalcavano le onde al largo della costa di Santa Cruz, in California, quando sabato una barca è apparsa in mezzo a loro, travolta dalle violente onde che si sono abbattute improvvisamente sulla zona.
Un uomo, Vince Tuzzi, stava riprendendo dei surfisti che cavalcavano le onde al largo della costa di Santa Cruz, in California, quando sabato una barca è apparsa in mezzo a loro. Superando surfisti e grandi onde, la barca è stata inghiottita dall’acqua, sbattuta su un fianco e si è capovolta. Si possono sentire diverse persone gridare nel video mentre le onde travolgono la barca. Le stazioni televisive locali hanno poi riferito che le 6 persone a bordo della barca sono state tutte salvate, mentre le unità di emergenza e i bagnini di Santa Cruz sono intervenuti sulla barca. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
