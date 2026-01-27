Domanda di case in calo nel 2025 dopo i picchi del 2024
Nel 2025, il mercato immobiliare a Milano mostra un rallentamento rispetto ai picchi del 2024, con una diminuzione delle domande di case. Questa fase di stabilizzazione riflette un cambiamento nelle dinamiche di compravendita, segnando un momento di attenzione per acquirenti e investitori.
MILANO (ITALPRESS) – Dopo i livelli eccezionali registrati nel 2024, il mercato delle compravendite nel 2025 mostra segnali di raffreddamento. L'indicatore nazionale elaborato dal portale immobiliare idealista, che misura la pressione degli utenti sugli annunci di vendita, evidenzia infatti una lieve contrazione, pur mantenendosi su valori nettamente superiori al periodo pre-pandemico. Il trend storico conferma una crescita sostenuta tra il 2020 e il 2024, con una moderata flessione nel 2025. Nel ranking dei capoluoghi più ricercati per la vendita nel 2025, Roma si conferma al primo posto con un indice di domanda relativa pari a 3,5. 🔗 Leggi su Iltempo.it
