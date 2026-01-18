Fallimenti in calo nel Padovano | 132 nel 2025 contro i 163 del 2024

Nel 2025, il numero di fallimenti nel Padovano si è ridotto, passando da 163 a 132. Questo dato indica una tendenza positiva nell’andamento delle liquidazioni giudiziali nella provincia, riflettendo un possibile miglioramento della situazione economica locale. Analizzare queste variazioni aiuta a comprendere meglio il contesto imprenditoriale e le dinamiche di mercato della zona.

Cresce l’uso della composizione negoziata per risanare aziende e salvaguardare posti di lavoro, il presidente di Confcommercio Patrizio Bertin: «Purtroppo gli strascichi della pandemia e del superbonus sono tra le cause principali delle liquidazioni giudiziali» I numeri raccontano un miglioramento. Nel 2025, le liquidazioni giudiziali nel Padovano sono scese a 132, contro le 163 del 2024. Le procedure minori, destinate a piccole imprese o casi meno complessi, calano da 66 a 45. Un dato che conferma, almeno sulla carta, una certa stabilità dell’economia locale. Analizzando i dati degli anni precedenti, emerge come il 2025 riporti i numeri vicini a quelli del 2023: 142 liquidazioni giudiziali e 48 procedure minori. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

