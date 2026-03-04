Risate musica e cabaret al Teatro Apparte | one man show di Salvo Caminita

Al Teatro Apparte si tiene uno spettacolo di Salvo Caminita, che presenta un one man show con musica e humor. Lo spettacolo ripercorre la carriera artistica del comico palermitano, offrendo al pubblico momenti di divertimento e risate. La serata combina elementi musicali e comici in un'esibizione che coinvolge gli spettatori con un tono leggero e spontaneo.

Salvo Caminita torna in teatro con uno spettacolo tutto nuovo e ancora più sconvolgente. Un one man show divertente e musicale che ripercorre la storia artistica del comico palermitano. "Al mio segnale si ride" è questo il titolo dello spettacolo che andrà in scena giovedì 14 maggio 2026, alle ore 21, al Teatro Apparte, a Palermo. Caminita presenta una nuova versione del suo varietà-cabaret, con l'intento di regalare sorrisi, riflessioni e leggerezza, con una formula che unisce comicità, musica e danza. Il cabaret come riflesso ironico della realtà quotidiana, riprendendo lo spirito del varietà classico accessibile a tutti e rileggendolo in chiave contemporanea.

