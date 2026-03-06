Funziona il tuo orologio biologico? Con ritmi regolari cala il rischio di decadimento cognitivo

Recenti studi indicano che mantenere ritmi quotidiani stabili può contribuire a ridurre il rischio di decadimento cognitivo. La cronobiologia, disciplina che analizza i cicli biologici, si sta affermando come elemento chiave nel monitorare la salute dell’organismo. La regolarità nelle abitudini quotidiane sembra avere un ruolo importante nella protezione delle funzioni cognitive.

Che la cronobiologia sia sempre più importante nel definire la salute dell’essere umano è ormai chiaro. Ma attenzione: l’orologio biologico che segna i tempi dell’organismo è particolarmente sensibile e va protetto, anche perché le sue alterazioni non inciderebbero solamente sui ritmi del sonno ma potrebbero essere anche associate (quindi senza un ben definito rapporto causa-effetto) a processi di decadimento cognitivo. A dirlo è uno studio che mostra come le persone i cui ritmi quotidiani erano più deboli, più frammentati o tendono a concentrare le attività verso la fine della giornata presenterebbero un rischio molto più elevato di sviluppare demenza. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

