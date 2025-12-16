Parlare più lingue rallenta l’invecchiamento biologico e cognitivo | la scoperta su Nature Aging
Uno studio pubblicato su Nature Aging rivela che parlare più lingue può contribuire a rallentare l'invecchiamento biologico e cognitivo. Attraverso un'ampia ricerca internazionale, i ricercatori evidenziano come il multilinguismo possa avere effetti positivi sulla salute cerebrale e sul processo di invecchiamento.
Un ampio studio internazionale mostra che parlare più lingue è associato a un invecchiamento biologico e cognitivo più lento. Analizzati i dati di oltre 86.000 adulti europei con modelli di intelligenza artificiale. Fanpage.it
A Siligo un’intera giornata a parlare delle lingue sarde, delle sue varietà, del ruolo che hanno nella società odierna e di quello che possono averne nel futuro prossimo....... - facebook.com facebook