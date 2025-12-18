Milano chiude l’ultimo centro pubblico di incontro per il decadimento cognitivo L’appello delle famiglie
A Milano si avvicina la chiusura dell’ultimo Centro Incontro dedicato al supporto per il decadimento cognitivo, suscitando preoccupazione tra le famiglie. Dopo aver ridotto il numero di strutture disponibili, il Comune si appresta a spegnere anche questa importante risorsa, lasciando molti senza un punto di riferimento fondamentale. Un’ultima chiamata all’attenzione sulla necessità di servizi dedicati a chi affronta queste sfide.
Dopo averli ridotti da quattro a uno solo, il Comune di Milano si prepara a chiudere anche l’ultimo Centro Incontro rimasto attivo: quello di via Cenisio. Dal primo gennaio 2026 scomparirà così il servizio comunale gratuito dedicato alle persone con decadimento cognitivo lieve-moderato, nell’ambito di una riorganizzazione che Palazzo Marino definisce una “ricalibrazione delle risorse”. Una decisione che allarma i familiari caregiver degli utenti, che chiedono all’amministrazione di non smantellare un presidio pubblico considerato essenziale e di riconoscerne il valore per la comunità. “Chiediamo al Comune di Milano di non chiudere il Centro Incontro di via Cenisio a partire dal 1 gennaio 2026 – spiegano a ilfattoquotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
