NAPOLI | fuga pericolosa uno dei primi arresti in Italia per il reato introdotto dal DL dello scorso febbraio 33enne bloccato dai Carabinieri

A Napoli, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 33 anni durante un inseguimento che ha coinvolto la nuova normativa sulla “fuga pericolosa” entrata in vigore lo scorso febbraio. Si tratta di uno dei primi casi in Italia in cui si applica questa legge, che prevede sanzioni più severe per chi tenta di sfuggire a un controllo. L’arresto è stato eseguito dopo un inseguimento nelle strade cittadine.

E' una novità introdotta nel decreto legge del 24 febbraio scorso. La "fuga pericolosa", quella condotta di chi si sottrae all'alt delle forze dell'ordine e fugge mettendo in pericolo l'incolumità degli altri è ora punibile anche con la reclusione.