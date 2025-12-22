Tentativo di fuga, inseguimento a piedi e colluttazione prima dell’arresto a Napoli, nel quartiere Scampia. I Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli hanno arrestato il 36enne Gabriele De Biase, latitante dal 23 settembre, 21esimo ricercato catturato dall’inizio dell’anno. L’uomo è stato notato dai militari della Stazione Carabinieri di Scampia mentre viaggiava in auto con la . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Scampia, tenta la fuga tra le strade del quartiere prima dell’arresto: latitante bloccato dopo colluttazione

Napoli, latitante arrestato dopo una fuga rocambolesca a Scampia: carabiniere ferito - Napoli, latitante arrestato dopo una fuga rocambolesca a Scampia: carabiniere ferito. ilgiornalelocale.it

Latitante scoperto tenta la fuga ma precipita nel vuoto - Arrestato, è il 21esimo latitante messo in manette quest’anno dai carabinieri del comando provinciale di Napoli ... napolitoday.it

A Scampia i carabinieri della locale stazione notano il 36enne Gabriele De Biase a bordo di un’auto. L’uomo - dichiarato latitante lo scorso 23 settembre dalla corte di Appello di Napoli - era in compagnia della propria compagna. Fermati, il 36enne inizialment - facebook.com facebook