Nella notte tra sabato e domenica, un inseguimento tra forze dell'ordine e un'auto in fuga ha trasformato le strade tra il Riminese e il Cesenate in un palcoscenico da film. L'inseguimento si è concluso con un arresto dopo un violento schianto, mentre il fuggitivo ha tentato di scappare.

© Riminitoday.it - Alt ignorato e fuga ad alta velocità: auto si schianta durante l'inseguimento da film, un arresto e un uomo in fuga

