Fuga gas a Ladispoli | 1.200 utenze senza servizio

Una fuga di gas a Ladispoli ha causato l’interruzione dell’erogazione a circa 1.200 utenze nella zona di Cerreto. Sul posto sono intervenuti i tecnici per gestire la situazione e ripristinare il servizio. La fuoriuscita ha coinvolto le condutture della rete di distribuzione, provocando l’interruzione temporanea dell’approvvigionamento. Nessuna informazione è stata comunicata riguardo alle cause dell’incidente o ai tempi di ripristino.

Una fuga di gas ha interrotto l'erogazione del servizio a circa 1.200 utenze nella zona di Cerreto, nel comune di Ladispoli. L'incidente è stato rilevato nella serata di mercoledì 4 marzo 2026, intorno alle ore 19:00 in via dei Gelsomini. I vigili del fuoco e i tecnici specializzati sono intervenuti immediatamente sul luogo dell'accaduto per gestire la criticità emersa durante quella sera. La decisione di sospendere il servizio è stata presa per prevenire rischi maggiori mentre si cercava la causa esatta della perdita. L'intervento tecnico e la gestione della crisi Sul posto si sono concentrati i caschi rossi insieme al personale del Crrc (Carro rilevamento radioattivo chimico) giunto appositamente da Roma. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Fuga di gas al Cerreto: chiusi i serbatoi, circa 1.200 utenze senza servizio. La sospensione dell'erogazione del gas interessa attualmente circa 1.200 utenze del quartiere Cerreto. Le squadre tecniche stanno operando senza sosta per ripristinare il servizio nel più breve tempo

Fuga di gas a Ladispoli, servizio sospeso per 1.200 utenze. La criticità riscontrata nella serata di mercoledì 4 marzo. Sul posto vigili del fuoco e tecnici per risolvere il problema

