Tecnocasa apre 200 nuove sedi fino a 1.200 assunzioni anche senza esperienza

La catena di agenzie immobiliari Tecnocasa annuncia l’apertura di circa 200 nuove sedi in tutta Italia entro il 2026. L’obiettivo è creare fino a 1.200 posti di lavoro, anche senza esperienza pregressa. L’azienda punta a rafforzare la presenza sul territorio e a offrire opportunità di lavoro a giovani e persone in cerca di prima occupazione. Le nuove aperture saranno distribuite su tutto il Paese, creando nuove possibilità di crescita sul mercato immobiliare.

Il piano di sviluppo di Tecnocasa prevede l'apertura di circa 200 nuove agenzie su tutto il territorio nazionale per l'anno 2026, cosa che comporta l'inserimento di almeno 1.000 nuove risorse, destinate a rafforzare la rete immobiliare e creditizia del gruppo. L'obiettivo del Gruppo è sostenere l'espansione delle sedi già attive e accompagnare l'avvio di nuove basi, con un focus particolare sulla formazione dei giovani e sull'inserimento graduale di figure professionali nel settore immobiliare. Nuove aperture previste nel 2026. Il piano di crescita riguarda l'intero territorio nazionale e interessa sia il comparto dell'intermediazione immobiliare tradizionale sia quello della mediazione creditizia.

