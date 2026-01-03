Fuga di gas in via Quarto residenti senza luce e metano

Una fuga di gas nelle condutture di via Quarto, nel quartiere San Pasquale di Bari, ha causato l’interruzione dell’erogazione di metano e energia elettrica nella zona. La situazione ha portato alla temporanea sospensione dei servizi per garantire la sicurezza dei residenti, che attualmente si trovano senza luce e metano. Sul posto sono intervenuti i tecnici per le operazioni di riparazione e messa in sicurezza.

Sarebbe stata causata da una fuga di gas presente nelle condutture della zona, l'interruzione della rete elettrica e del metano in via Quarto, nel quartiere San Pasquale di Bari. Da ieri pomeriggio i residenti nella zona sono senza luce e gas. L'intervento proseguito durante la notteSul posto.

Probabile fuga di gas con operai al lavoro in Via Quarto a Bari. Via Re David chiusa al traffico. - facebook.com facebook

