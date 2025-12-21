Folle inseguimento in auto Non si ferma all’alt 30enne ubriaco si schianta con il suv

Nella notte tra venerdì e sabato si è verificato un inseguimento tra carabinieri e un’auto, un SUV nero guidato da un 30enne residente a Cesena, che non si è fermata all’alt. L’automobilista, in stato di ebbrezza, ha proseguito la fuga a elevata velocità prima di schiantarsi. L’episodio ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che stanno approfondendo i dettagli dell’accaduto.

Un folle inseguimento nella notte tra venerdì e sabato. A tutta velocità. Un’auto (un grosso Suv di colore nero guidato da un 30enne italiano residente a Cesena) ha tirato dritto all’Alt dei carabinieri in piena notte. Erano da poco passate le 4 di sabato mattina, quando l’automobile sfrecciando a tutta velocità in via Cesare Battisti, ha ignorato il segnale di stop delle forze dell’ordine. La paletta rossa è stata ignorata e scansata. Da lì è partito un inseguimento durato circa un chilometro, che non è passato inosservato ai residenti della zona, svegliati dalla folle corsa contro il buio. A seguire il Suv c’era l’auto dei carabinieri di Cesena che non si sono lasciati scappare il pirata della strada. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Folle inseguimento in auto. Non si ferma all’alt, 30enne ubriaco si schianta con il suv Leggi anche: Non si ferma all'alt dei carabinieri e si schianta con l'auto: 20enne nei guai Leggi anche: Non si ferma all’alt dei Carabinieri e si schianta durante l’inseguimento; 27enne elitrasportato a Roma in condizioni serie. L’incidente a Sezze La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Folle inseguimento in auto. Non si ferma all’alt, 30enne ubriaco si schianta con il suv; Ladri scappano dalla polizia, inseguimento folle in Tangenziale; Alt ignorato, notte di paura tra Cambiano e Trofarello: inseguimento folle e colpi di pistola per fermare l’auto; Ladri scappano dalla polizia a bordo di un'Audi, scatta l'inseguimento in tangenziale: due auto speronate nella folle corsa. Alt ignorato, notte di paura tra Cambiano e Trofarello: inseguimento folle e colpi di pistola per fermare l’auto - Seicento non si ferma all’alt: inseguimento, colpi in aria, barriere al Municipio. giornalelavoce.it

Inseguimento ad altissimo rischio tra Romano e Martinengo: auto rubata si schianta, fermati due uomini - Il video - La fuga si è protratta fino al centro abitato di Martinengo, dove il veicolo ha attraversato strade congestionate dal traffico, percorrendo anche tratti contromano. ecodibergamo.it

Una folle fuga con l'auto rubata poche ore prima. L'inseguimento della Locale di Romano - Un inseguimento a folle velocità e con manovre spericolate per sfiggire alla Polizia Locale con l'auto rubata. ecodibergamo.it

Inseguimento a Treviso: nella folle fuga i malviventi provocano due incidenti, ecco cosa è successo - facebook.com facebook

#Soncino Folle inseguimento sulla provinciale, arrestato dopo 20 chilometri di fuga x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.