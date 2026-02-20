Caos al carnevale di Sora vicino Frosinone tra truffe lesioni personali e abbandono di minore l' operazione

Durante il carnevale di Sora, vicino Frosinone, sono stati denunciati tre persone per truffa, lesioni e abbandono di minore. La polizia ha ricevuto segnalazioni di comportamenti sospetti e interventi di emergenza, tra cui un minore lasciato solo in strada. Le autorità stanno verificando le accuse e raccogliendo prove sul campo. La scena si è svolta tra coriandoli e maschere, creando confusione tra i presenti.

Tre denunce per truffa, lesioni personali e abbandono di minore: questo il bilancio delle recenti attività della Polizia di Stato a Sora, in provincia di Frosinone. I fatti, avvenuti durante i festeggiamenti del Carnevale, sono stati resi noti dalle forze dell'ordine, che hanno agito a tutela dell'interesse pubblico e del diritto all'informazione. Truffe e lesioni a Sora Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato gli agenti del Commissariato di Sora (Frosinone) hanno portato a termine tre interventi distinti, ciascuno riguardante un diverso episodio di reato. Nel primo caso un uomo residente in provincia di Milano è stato denunciato per truffa.