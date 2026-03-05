La popstar Britney Spears è stata arrestata per guida in stato di ebbrezza e successivamente rilasciata. La notizia è stata diffusa da vari media statunitensi, tra cui TMZ, e riguarda un episodio in cui la cantante è stata fermata dalle forze dell’ordine mentre si trovava al volante sotto l’effetto di alcol. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla vicenda.

Britney Spears è finita in manette per guida in stato di ebbrezza. Lo riferiscono diversi media statunitensi, tra cui TMZ. La popstar è stata fermata dagli agenti della California Highway Patrol mercoledì sera e presa in custodia dallo sceriffo della contea di Ventura. Lo stato di detenzione non è tuttavia durato molto: Spears è stata rilasciata poco dopo. La notizia dell’arresto arriva dopo una recente vittoria legale per Britney, ossia l’ordine restrittivo permanente nei confronti di un uomo della Louisiana che si sarebbe presentato improvvisamente davanti alla sua casa di Los Angeles dopo aver pubblicato «post inquietanti sui social media». 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Britney Spears ubriaca al volante: la popstar è stata arrestata e poi rilasciata

Leggi anche: Britney Spears è stata arrestata (e poi rilasciata) per guida in stato di ebbrezza

Britney Spears arrestata perché alla guida in stato di ebbrezza. La popstar ammanettata e portata in commissariatoRoma, 5 marzo 2026 - Fan sempre più preoccupati per Britney Spears, la cantante è in un momento delicato della vita e ieri sera è stata arrestata per...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Britney Spears.

Britney Spears fermata dalle autorità della contea, ricostruzione dell’arrestoArresto di Britney Spears in California e rilascio dopo tre ore La cantante americana Britney Spears è stata arrestata mercoledì sera nella contea di ... assodigitale.it

Britney Spears arrestata, l'ultimo disastro della star del pop: cosa ha combinatoLa cantante Britney Spears è stata arrestata nella contea di Ventura per guida in stato di ebbrezza. Rilasciata poche ore dopo, il caso resta in evoluzione. libero.it