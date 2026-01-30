La polizia ha smantellato un giro di truffe sui fondi pubblici tra Ascoli Piceno e Fermo. In totale, sono dieci le persone indagate e sono stati sequestrati circa 250 mila euro di soldi pubblici che sarebbero stati erogati senza averne diritto. Gli investigatori hanno scoperto che alcuni beneficiari hanno ottenuto i fondi indebitamente, utilizzandoli per scopi diversi da quelli previsti. L’indagine, partita mesi fa, ha portato all’ispezione di diverse pratiche e alla denuncia di vari soggetti coinvolti.

È di dieci persone indagate e 250 mila euro di fondi pubblici erogati indebitamente il bilancio dell’operazione “APIFARM”, condotta dai Carabinieri Forestali nelle province di Ascoli Piceno e Fermo. L’attività investigativa ha fatto emergere gravi irregolarità nella gestione dei contributi destinati al settore apistico, con ipotesi di truffa aggravata, indebita percezione di fondi, malversazione e falso ideologico in atto pubblico. Le indagini Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione “APIFARM” è stata portata avanti dal Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale dei Carabinieri Forestale – NIPAAF di Ascoli Piceno. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Operazione APIFARM a Ascoli Piceno e Fermo, 10 indagati e 250mila euro di fondi pubblici erogati indebitamente

Approfondimenti su APIFARM

Ultime notizie su APIFARM

