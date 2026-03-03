Più controlli e pulizia contro l' abbandono di rifiuti sulla Transpolesana e la SS12

Negli ultimi mesi, Anas ha avviato un piano straordinario di pulizia lungo le strade statali del Veneto, con particolare attenzione alla SS 434 “Transpolesana”. Le operazioni hanno coinvolto controlli più frequenti e interventi di rimozione dei rifiuti abbandonati, al fine di contrastare il fenomeno dell’inciviltà che interessa frequentemente questa arteria. Le attività si sono concentrate sulla manutenzione e sulla lotta all’abbandono di rifiuti.

Anas ha annunciato il nuovo piano che scatta a marzo e la collaborazione con le forze di polizia per arginare il fenomeno Tra settembre 2025 e gennaio 2026 la Struttura Territoriale Veneto e Friuli Venezia Giulia ha eseguito un’accurata attività di rimozione e smaltimento dei rifiuti presenti lungo la SS 434 e relative pertinenze. Inoltre le operazioni hanno riguardato la SS 12, 12 Var e 16 nelle province di Verona, Padova e Rovigo. Gli interventi hanno visto la raccolta, lo stoccaggio temporaneo e il conferimento a smaltimento dei materiali rinvenuti nei punti di accumulo, in modo da riportare decoro e sicurezza sulla sede stradale e sulle aree limitrofe. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Tolleranza zero contro l’abbandono illecito dei rifiuti: controlli rafforzati e sanzioni severeSono attualmente operative due fototrappole, già impiegate con risultati concreti e documentati.

Abbandono rifiuti: pulizia straordinaria in via dell'Idrovora a ColtanoInizieranno lunedì 26 gennaio le operazioni di pulizia straordinaria in via dell’Idrovora a Coltano.

