Materassi mobili ed elettrodomestici abbandonati per strada | Al Libertà situazione insostenibile

L'abbandono di rifiuti ingombranti come materassi, mobili ed elettrodomestici lungo le strade del quartiere Libertà sta creando una situazione critica. Questo fenomeno di degrado e inciviltà compromette la qualità della vita dei residenti e l'immagine dell'intera zona, rendendo urgente un intervento efficace per rispristinare decoro e sicurezza.

Materassi, mobili, elettrodomestici e cartoni di ogni tipo, gettati in maniera indiscriminata per strada. La segnalazione arriva da via Sagarriga Visconti all'angolo con via Garruba, nel quartiere Libertà di Bari.“La situazione va avanti ogni giorno" spiega una residente, chiedendo interventi. 🔗 Leggi su Baritoday.it

per NATALE regalati un sano dormire con piccoli prezzi a Salerno da MOBILI DI PALMA vieni a provare #materassimemory #Materasso #materassomatrimoniale #MaterassiSuMisura #materassi #mobilididesign - facebook.com Vai su Facebook

Materassi, mobili ed elettrodomestici abbandonati per strada: "Al Libertà situazione insostenibile" - Materassi, mobili, elettrodomestici e cartoni di ogni tipo, gettati in maniera indiscriminata per strada. baritoday.it scrive

Affidano mobili, elettrodomestici e materassi da portare in discarica ma l’incaricato li abbandona in campagna: presi - Lodi Vecchio, 1 settembre 2025 – Un camioncino scaricato integralmente in campagna, rintracciati i responsabili: “Si erano affidati a uno sgombratore”. Da ilgiorno.it

Materassi, mobili, tv: arredare casa con i rifiuti

Video Materassi, mobili, tv: arredare casa con i rifiuti Video Materassi, mobili, tv: arredare casa con i rifiuti