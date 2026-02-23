Remo Freuler lascia il Bologna dopo aver deciso di non rinnovare il contratto in scadenza. La causa è la volontà del centrocampista svizzero di cercare nuove opportunità in Serie A. La sua scelta si basa sulla voglia di mettersi alla prova in un club diverso, dopo aver trascorso diverse stagioni con i rossoblu. La sua partenza apre un nuovo capitolo nella sua carriera e suscita interesse tra le altre squadre italiane.

Il futuro di Remo Freuler potrebbe essere ancora in Serie A, ma lontano dal Bologna. Il centrocampista svizzero è in scadenza di contratto con i rossoblu e appare destinato a non rinnovare con la squadra emiliana. Freuler va verso l’addio al Bologna a fine stagione (Ansa Foto) – calciomercato.it Classe 1992, il centrocampista è da tempo in contatto con la dirigenza rossoblu per cercare di trovare un’intesa per il rinnovo del contratto senza però raggiungere un accordo. La dirigenza del Bologna sta lavorando per cercare di allungare anche i contratti di Orsolini e Lucumì, con la differenza che i due hanno un contratto fino al giugno del 2027. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Mercato Bologna, si complicano i rinnovi di Orsolini e di Freuler: un altro big può dire addio!Orsolini e Freuler rischiano di lasciare il Bologna, perché le trattative per i loro rinnovi si sono complicate.

Openda nel mirino del Bologna, addio Juve e nuova maglia in Serie AIl Bologna affronta un momento difficile, con una recente sconfitta contro il Genoa nonostante un vantaggio iniziale di due reti.

Addio a zero al Bologna, per Freuler nuova esperienza in Serie A

