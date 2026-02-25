Arrivato durante la scorsa estate per sostituire Theo Hernandez, passato all’Al-Hilal, Pervis Estupinan non ha convinto l’ambiente Milan con il terzino ecuadoregno destinato a salutare i rossoneri a fine campionato. Non è escluso, però, che il terzino possa restare ancora in Serie A in vista della prossima stagione con una squadra che potrebbe acquistarlo in prestito. Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, in casa Bologna si starebbe valutando il profilo del terzino ex Brighton che tanto bene aveva fatto in Premier League, salvo poi perdersi nel suo primo anno in rossonero. Il club rossoblu potrebbe dargli la possibilità di esprimersi nel ruolo di terzino in una difesa a quattro e non da esterno di centrocampo come nella squadra di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Estupinan verso l’addio al Milan: una squadra di Serie A pronta a prenderlo in prestito | CM

