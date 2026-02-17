Offendeva e sputava addosso alla compagna | divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico per il 40enne
Un uomo di 40 anni è stato fermato dopo aver insultato e sputato sulla ex compagna, un episodio che si è verificato durante un litigio in strada. La donna, spaventata, ha chiamato la polizia e ha raccontato di aver subito minacce e comportamenti violenti da parte del suo ex. Gli agenti hanno disposto un divieto di avvicinamento e hanno applicato un braccialetto elettronico all'uomo, che ora non potrà avvicinarsi alla vittima. La vicenda si è svolta in un quartiere residenziale, dove i vicini hanno assistito alle urla e ai gesti aggressivi.
Tempo di lettura: 2 minuti Era finito nei guai per maltrattamenti aggravati nei confronti della ex compagna. L’uomo, un 40enne di Benevento, era stato fermato dalla Polizia e per lui erano scattati i domiciliari dopo un’attenta ricostruzione dei fatti che è partita dal 2016. L’indagato avrebbe controllato quotidianamente ogni aspetto della vita della compagna, sottoponendola a umiliazioni e aggressioni in una progressiva escalation di violenze. In più occasioni l’uomo avrebbe denigrato, offeso e sputato addosso alla donna, anche alla presenza della figlia minore, che avrebbe assistito pure a un’aggressione fisica culminata con pugni violenti alla testa, tali da rendere necessario il ricorso alle cure del Pronto Soccorso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
