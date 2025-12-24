Intervento della Polizia ad Acerra dopo una segnalazione di persone armate: fermati due giovani con precedenti.. Nella giornata di lunedì, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 18enne di Acerra, con precedenti di polizia, per detenzione illegale di arma alterata e ricettazione e, altresì’, denunciato per minaccia aggravata dall’uso dell’arma; mentre un altro 18enne con precedenti di polizia, complice dell’arrestato, è stato denunciato per i medesimi reati. In particolare, nella notte tra sabato e domenica, gli agenti del Commissariato di Acerra, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in piazza Castello ad Acerra, per la segnalazione di persone armate nei pressi di un’attività commerciale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Acerra: minacciano gli avventori di un bar. La Polizia di Stato trae in arresto un 18enne e denuncia il complice

