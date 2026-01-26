Durante un controllo di routine a Piano di Sorrento, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 40 anni di Oplonti, sospettato di detenzione di sostanze stupefacenti. Le attività sono parte di un’operazione più ampia volta a contrastare il traffico di droga nel territorio napoletano, garantendo maggiore sicurezza per la comunità locale.

Arrestato un 40enne oplontino dalla Polizia di Stato durante un controllo del territorio. Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti. Nella serata di sabato, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 40enne oplontino, con precedenti di polizia, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, gli agenti del Commissariato di Sorrento, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via dei Tigli a Piano di Sorrento, hanno notato il predetto che, con fare circospetto, si aggirava nei pressi di una fermata dell’autobus; pertanto, insospettiti lo hanno controllato trovandolo in possesso di 11 involucri di cocaina del peso complessivo di circa 9 grammi e di 185 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Piano di Sorrento: sorpreso con la droga. La Polizia di Stato trae in arresto un 40enne

A Ponticelli, la Polizia di Stato ha arrestato tre uomini, trovati in possesso di 43 kg di droga e oltre 10.

