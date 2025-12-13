Fratelli di Crozza Monologo sul riconoscimento Uniesco della cucina italiana le parole di Tajani e la vendita dei quotidiani italiani

Nell’ultima puntata di Fratelli di Crozza prima della pausa natalizia, Maurizio Crozza commenta il riconoscimento UNESCO della cucina italiana, le dichiarazioni di Tajani e le recenti notizie sulla vendita dei quotidiani italiani, offrendo una riflessione ironica e pungente sui temi di attualità e cultura che stanno animando il panorama nazionale.

Il monologo di Crozza: “In Italia famiglie più povere di 20 anni fa, hanno così fame che il cane di Atreju se lo fanno in umido” - Nel suo monologo, Maurizio Crozza commenta Atreju, l'economia italiana in crisi e i cambi di rotta dell'Europa ... ilfattoquotidiano.it

Crozza e il suo monologo sul rapporto tra i giornalisti e la politica

