Iran Tajani | Posizione Italia? Quella dell’Ue

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha affermato che la posizione dell’Italia sul conflitto in Iran e nel Golfo Persico segue quella dell’Unione Europea. La dichiarazione è stata rilasciata al termine di un’audizione in Senato, alla quale era presente anche il ministro della Difesa Guido Crosetto. Tajani ha sottolineato che l’Italia si allinea con le posizioni dell’UE in merito alla situazione in quella regione.

“La nostra posizione è quella dell’Unione Europea“. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani al termine dell’audizione assieme al ministro della Difesa Guido Crosetto in Senato sul conflitto in Iran e Golfo Persico. “C’è stato un Consiglio Affari esteri dell’Ue e abbiamo preso la posizione dell’Unione Europea. Coinvolgimento basi italiane? Non c’è stata nessuna richiesta“, ha aggiunto Tajani. Iran, Crosetto: "Dubai? Ho unito impegno istituzionale a uno personale" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

Iran, l'audizione di Tajani e Crosetto: "La crisi minaccia la nostra sicurezza. La linea politica è quella della Ue, Italia non isolata"

L'avviso di Mattarella: "L'azione dell'Italia è inscindibile da quella dell'Ue"

Medio Oriente, Tajani: Italia segue linea UE, nessuna richiesta di basi

Iran, Fratoianni incalza Crosetto e Tajani: Non siete commentatori ma ministri. Basta retorica atlantica, condannate o no l'attacco Usa-Israele?

