Fratelli di Crozza Schettini e la scuola del futuro dalle lezioni in classe ai video online
Maurizio Crozza interpreta il professor Vincenzo Schettini, che spiega la sua visione della scuola del futuro. Schettini descrive come le lezioni tradizionali si integrino con i video online e le nuove tecnologie, proponendo un approccio innovativo all’educazione. Nel suo intervento, si concentra sulla trasformazione delle modalità di insegnamento e sull’uso di strumenti digitali per coinvolgere gli studenti.
Maurizio Crozza veste i panni del professor Vincenzo Schettini che presenta la sua idea di scuola e di insegnamento del futuro Nella prima puntata della nuova stagione di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza veste i. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Vincenzo Schettini e la profezia sulla scuola del futuro: «I prof faranno contenuti online a pagamento». Scoppia la bufera sul prof influencer – Il videoFa discutere l’intervento del divulgatore Vincenzo Schettini, ospite del podcast The Bsmt condotto da Gianluca Gazzoli, tanto da diventare virale...
Schettini e la polemica social, tra lezioni online e la replica(Adnkronos) – Vincenzo Schettini, youtuber e divulgatore scientifico diventato celebre sui social con il progetto 'La Fisica che ci Piace', è finito...
Temi più discussi: Crozza è il professor Schettini: E, che sta per euro, uguale massa del mi piace al quadrato; Euro=massa del mi piace al quadrato: Crozza nei panni del professore di fisica Schettini. L'ironia dopo le polemiche contro il docente e l'ospitata a Sanremo; VIDEO | Maurizio Crozza si trasforma nel professor Schettini: E sta per euro uguale massa del mi piace al quadrato; Maurizio Crozza diventa Vincenzo Schettini: il prof di fisica commenta la parodia, ma poi cancella tutto.
Fratelli di Crozza, la puntata del 6 marzo: da Vincenzo Schettini ad Aldo Cazzullo, tutte le imitazioniFratelli di Crozza diretta 6 marzo. Nella puntata, il comico ha realizzato le parodie dei Ministri Crosetto, Tajani, Nordio ed Urso. maridacaterini.it
Maurizio Crozza diventa Vincenzo Schettini: E sta per euro uguale massa del mi piace al quadrato(LaPresse) In attesa della nuova stagione di Fratelli di Crozza, da venerdì 6 marzo ogni venerdì in prima serata sul Nove e in streaming ... stream24.ilsole24ore.com
